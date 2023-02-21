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В Бердянске обостряется гуманитарный кризис, а молодежь покидает город, - ЦНС

Фото: В Бердянске обостряется гуманитарный кризис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Бердянске (Запорожская область) обостряется гуманитарный кризис, а трудоспособное население покидает город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В городе критическая ситуация с обеспечением коммунальных услуг. В частности, город часто остается без воды и есть угроза ее полного отсутствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фоне гуманитарного кризиса, созданного оккупантами, молодежь и люди среднего возраста все чаще покидают город.

"Большинство избегает так называемых эвакуаций от россиян, приводящих к фактическому заключению на территории РФ. Люди пользуются альтернативными методами выезда с оккупированных территорий", - добавили в ЦНС.

Напомним, что российские захватчики планируют закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").

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