UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

У Бердянську вночі лунали вибухи, сталася пожежа, є перебої зі світлом

Фото: у Бердянську вибухнули вибухи в ніч на 30 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 30 листопада у Бердянську лунали вибухи. Сталася пожежа, спостерігаються проблеми зі світлом та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську міську військову адміністрацію (МВА).

"Ввечері 29 листопада мешканці декількох мікрорайонів (8 березня, Колонія, Східний проспект та ін.) чули звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Одразу після цього, за даними МВА, частково на 8-му березня та в Колонії зникла електроенергія.

"Деякі містяни засвідчували пожежу в районі трансформаторної підстанції. Окрім проблем зі світлом, бердянці повідомляють про перебої з інтернетом", - додали в адміністрації.

Вибухи в Бердянську

Російські війська захопили місто Бердянськ Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Після цього окупанти по всьому місту обладнали військові об'єкти для зберігання техніки та зосередження живої сили. Для військових цілей використовується загарбниками і місцевий порт.

Знаючи про такі дії окупантів, Сили оборони постійно завдають ударів по військових цілях загарбників у Бердянську. Так, буквально 23 листопада в Бердянську вночі прогримів вибух. Попередньо, "приліт" було зафіксовано по порту.

Вибухи в Бердянську лунали і 31 жовтня. Тоді місто атакували дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БердянськВибухВибухи