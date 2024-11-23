В Бердянську пролунав сильний вибух. Перші подробиці наслідків "прильоту"

У Бердянську вночі прогримів вибух. Попередньо, "приліт" зафіксовано по порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянську МВА, Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Окупанти ніяк не прокоментували вибух. Міноборони РФ повідомило, що за ніч збили один БПЛА над Кримом, де також було чутно вибухи. Ніякої інформації про атаку чи збиття БПЛА в районі Бердянська не надавло", - зазначив радник мера.

Як розповів Андрющенко, приблизно о 23:38 пролунав вибух в районі порту. Після вибуху було видно заграву та ознаки пожежі, що тривала до півгодини. У прибережних районах Бердянську відчувався запах горілого.

"Попередньо - є влучання по порту", - зазначили у адміністрації.

"Гучно в районі порту", - йдеться у повідомленні міськради.

Ситуація в Бердянську

Бердянськ - місто Запорізької області, розташоване на березі Азовського моря. Під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року росіяни захопили місто.

Населений пункт окупанти перетворили на сукупність військових об'єктів, зокрема порт, який використовують для вивезення краденого зерна та продукції з тимчасово окупованих територій України.

Сили оборони України з постійною періодичністю завдають ударів по Бердянську. Часто також ЗСУ атакують і порт. Наприклад, 31 жовтня в Бердянську гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.

Вибухи в Бердянську гриміли і 12 жовтня. У росіян нібито працювала ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.