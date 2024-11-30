В Бердянске ночью гремели взрывы, произошел пожар, есть перебои со светом

Взрывы в Бердянске

Российские войска захватили город Бердянск Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

После этого оккупанты по всему городу оборудовали военные объекты для хранения техники и сосредоточения живой силы. Для военных целей используется захватчиками и местный порт.

Зная про такие действия оккупантов, Силы обороны постоянно наносят удары по военным целям захватчиков в Бердянске. Так, буквально 23 ноября в Бердянске ночью прогремел взрыв. Предварительно, "прилет" был зафиксирован по порту.

Взрывы в Бердянске раздавались и 31 октября. Тогда город атаковали дроны.

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