У Бердянську вибухи, місто атакують дрони. З'явились перші подробиці

З ранку, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Бердянську лунають вибухи. Місто атакують дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Окрім того, за даними радника мера, місцева окупаційна влада мало того, що вперше визнала влучання так ще і повідомляє про атаку приміщення будівлі самої "адміністрації" в місті.

"З 6:00 Бердянськ атакають наші дрони. Основні удари в районі порту. Над портом візуально помітно дим від великої пожежі. велика кількість швидких та пожежних", - розповів він.

Ситуація у Бердянську

Бердянськ Запорізької області було окуповано російськими військами під час масштабного вторгнення РФ до України. Після цього місто, як власне Маріуполь та Енергодар, росіяни перетворили на місце зосередження великої кількості ресурсів – як у живій силі, так і у техніці.

Сили оборони України не припиняють завдавати ударів по військових цілях РФ у Бердянську. Так, 12 жовтня у Бердянську Запорізької області лунали вибухи. У росіян нібито працювала ППО.

Крім того, Сили оборони підірвали залізничний міст у тимчасово окупованому Бердянську. Це була спецоперація місцевого руху опору та ГУР Міноборони України. Цей міст російські окупанти використали для перевезення військових вантажів.

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