В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо

Ситуація у Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області у лютому 2022 року. З того часу окупанти перетворили місто на місце концентрації живої сили та техніки.

При цьому Сили оборони постійно атакують військові об'єкти у Бердянську. Крім того, там часто ліквідують колаборантів. Наприклад, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль.

Пізніше з'ясувалося, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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