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В Бердянську вночі лунали вибухи: що відомо

Фото: у Бердянську лунали вибухи 12 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 12 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області лунали вибухи. У росіян нібито працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянськ Сьогодні".

"В Бердянську знов була гучна ніч. Окупанти знову збивали дрони над містом та в морі. Звуки вибухів лунали з 1:00 до 2:00 ночі", - йдеться у повідомленні.

Судячи з напрямку звуку, ворог активно використовував ППО, розташовану на узбережжі Бердянської коси.

Також місцеві пишуть, що чули, як над містом близько 2:00 гучно та швидко пролітали літаки або ракети. 

Ситуація у Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області у лютому 2022 року. З того часу окупанти перетворили місто на місце концентрації живої сили та техніки.

При цьому Сили оборони постійно атакують військові об'єкти у Бердянську. Крім того, там часто ліквідують колаборантів. Наприклад, 2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль.

Пізніше з'ясувалося, що у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка. Саме він перебував у підірваному автомобілі.

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БердянськЗапорізька областьВійна в УкраїніВибухи