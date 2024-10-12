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В Бердянске ночью раздавались взрывы: что известно

Фото: в Бердянске гремели взрывы 12 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области гремели взрывы. У россиян якобы работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Бердянск Сейчас".

"В Бердянске снова была громкая ночь. Оккупанты снова сбивали дроны над городом и в море. Звуки взрывов раздавались с 1:00 до 2:00 ночи", - говорится в сообщении.

Судя по направлению звука, враг активно использовал ПВО, расположенную на побережье Бердянской косы.

Также местные пишут, что слышали, как над городом около 2:00 громко и быстро пролетали самолеты или ракеты.

Ситуация в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. С того времени оккупанты превратили город в место концентрации живой силы и техники.

При этом Силы обороны постоянно атакуют военные объекты в Бердянске. Кроме того, там часто ликвидируют коллаборантов. Например, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль.

Позже выяснилось, что в Бердянске ликвидировали судью-предателя Виталия Ломейко. Именно он находился во взорванном автомобиле.

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БердянскЗапорожская областьВойна в УкраинеВзрывы