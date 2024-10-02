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У Бердянську вибухнув автомобіль: перші подробиці

Фото: у Бердянську вибухнув автомобіль 2 жовтня (t.me/berdmisk)
Автор: Наталія Гурковська

2 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав вибух. Попередньо, вибухнув автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram.

"Сьогодні вранці, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски", - розповіла вона. 

За її даними, бердянці повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та "швидкі" окупантів.

"Окупаційна влада наразі не коментує ситуацію. Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти", - констатувала Галіціна.
 

Вибухи у Бердянську

Російські війська окупували місто Бердянськ Запорізької області під час масштабного вторгнення в Україну. Загарбники напихали місто базами та військовими об'єктами, що забезпечують військові дії росіян на фронті.

Водночас, Сили оборони постійно б'ють по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів у Бердянську. Саме тому в місті вибухи лунають досить часто.

Наприклад, у травні, на Великдень, у Бердянську пролунав вибух. Було ліквідовано місцевого колаборанта. Декількома днями раніше в Бердянську пролунав вибух, після якого почалася пожежа.

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БердянськВійна в УкраїніВибухи