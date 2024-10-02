В Бердянске взорвался автомобиль: первые подробности

Взрывы в Бердянске

Российские войска оккупировали город Бердянск Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину. Захватчики напичкали город базами и военными объектами, обеспечивающими военные действия россиян на фронте.

В то же время Силы обороны постоянно бьют по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Бердянске. Именно поэтому в городе взрывы гремят довольно часто.

Например, в мае, на Пасху, в Бердянске прогремел взрыв. Был ликвидирован местый колаборант. Несколькими днями ранее в Бердянске прогремел взрыв, после которого начался пожар.

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