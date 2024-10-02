В Бердянске взорвался автомобиль: первые подробности

2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Бердянской городской военной администрации Викторию Галицину в Telegram.
"Сегодня утром, 2 октября, во временно оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль в микрорайоне Лиски", - рассказала она.
По ее данным, бердянцы сообщили о громком звуке и столбе черного дыма в районе рыбзавода. На место происшествия выехали пожарные и "скорые" оккупантов.
"Оккупационные власти пока не комментируют ситуацию. Это типичная тактика оккупантов, направленная на сокрытие реального положения вещей от местного населения и мирового сообщества", - констатировала Галицина.
Российские войска оккупировали город Бердянск Запорожской области во время масштабного вторжения в Украину. Захватчики напичкали город базами и военными объектами, обеспечивающими военные действия россиян на фронте.
В то же время Силы обороны постоянно бьют по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Бердянске. Именно поэтому в городе взрывы гремят довольно часто.
Например, в мае, на Пасху, в Бердянске прогремел взрыв. Был ликвидирован местый колаборант. Несколькими днями ранее в Бердянске прогремел взрыв, после которого начался пожар.
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