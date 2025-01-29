В Бердянську в районі порту пролунали вибухи

Вибухи в Бердянську

Російські війська захопили Бердянськ Запорізької області в лютому 2022 року. Після цього росіяни використовують місто для зосередження живої сили та техніки для забезпечення ресурсами угруповання, що воює в Україні.

При цьому в місті часто гримлять вибухи. Сили оборони не раз завдавали ударів по об'єктах росіян у Бердянську, зокрема по порту. Наприклад, "приліт" по порту фіксувався і в листопаді 2024 року.

І 31 жовтня в Бердянську також гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.

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