В Бердянске в районе порта прогремели взрывы

Взрывы в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. После этого россияне используют город для сосредоточения живой силы и техники для обеспечения ресурсами группировки, воюющей в Украине.

При этом в города часто гремят взрывы. Силы обороны ни раз наносили удары по объектам россиян в Бердянске, в том числе по порту. Например, "прилет" по порту фиксировался и в ноябре 2024 года.

И 31 октября в Бердянске также гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. А над портом поднимался дым.

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