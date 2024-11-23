В Бердянську пролунав сильний вибух. Перші подробиці наслідків "прильоту"

Ситуація в Бердянську

Бердянськ - місто Запорізької області, розташоване на березі Азовського моря. Під час масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року росіяни захопили місто.

Населений пункт окупанти перетворили на сукупність військових об'єктів, зокрема порт, який використовують для вивезення краденого зерна та продукції з тимчасово окупованих територій України.

Сили оборони України з постійною періодичністю завдають ударів по Бердянську. Часто також ЗСУ атакують і порт. Наприклад, 31 жовтня в Бердянську гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема, виникли проблеми зі світлом. А над портом здіймався дим.

Вибухи в Бердянську гриміли і 12 жовтня. У росіян нібито працювала ППО.

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