В Бердянске раздался сильный взрыв. Первые подробности последствий "прилета"

Ситуация в Бердянске

Бердянск - город Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря. Во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года россияне захватили город.

Населенный пункт оккупанты превратили в совокупность военных объектов, в том числе порт, который используют для вывоза краденного зерна и продукции с временно оккупированных территорий Украины.

Силы обороны Украины с постоянной периодичностью наносят удары по Бердянску. Часто также ВСУ атакуют и порт. Например, 31 октября в Бердянске гремели взрывы. Город атаковали дроны, в частности, возникли проблемы со светом. А над портом поднимался дым.

Взрывы в Бердянске гремели и 12 октября. У россиян якобы работала ПВО.

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