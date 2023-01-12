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У Бердянську повідомляють про вибухи, над містом гелікоптери: що відомо

Ілюстративне фото: у Бердянську повідомляють про вибухи, над містом гелікоптери (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) повідомляють про декілька серій вибухів та звуки стрілкової зброї. До того ж, над містом кружляють гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Андрющенко зазначив, що мешканці Маріуполя повідомляли про надвеликий рух гелікоптерів у бік Запоріжської області.

Після цього у Бердянську почали повідомляти про звуки вибухів та стрілкової зброї. Яка ситуація у місті достеменно не відомо, російські окупанти не повідомляли про жодні навчання. За попередньою інформації, у Бердянську працює російська ППО.

При цьому усі школи у місті продовжують працювати. Дітей навіть не забирають від вікон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни планують облаштувати базу в аеропорту в Бердянську. Там вже почали розміщувати гелікоптери.

Окрім того, у Генштабі зазначали, що лікарні в Бердянську лікарні переповнені пораненими росіянами.

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БердянськЗапорожская областьВійна Росії проти УкраїниВибух