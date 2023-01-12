В Бердянске сообщают о взрывах, над городом вертолеты: что известно

Андрющенко отметил, что жители Мариуполя сообщали о сверхбольшом движении вертолетов в сторону Запорожской области.

После этого в Бердянске начали сообщать о звуках взрывов и стрелкового оружия. Какая ситуация в городе точно неизвестно, российские оккупанты не сообщали ни о каких учениях. По предварительной информации, в Бердянске работает российская ПВО.

При этом все школы продолжают работать. Детей даже не забирают от окон.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне планируют обустроить базу в аэропорту в Бердянске. Там уже начали размещать вертолеты.

Кроме того, в Генштабе отмечали, что больницы в Бердянске больницы переполнены ранеными россиянами.

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