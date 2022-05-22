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В Бердянске россияне занимаются рейдерством бизнеса противников "новой власти"

Фото: военные РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупанты в Бердянске Запорожской области пытаются захватить местный бизнес и поделить его между собой и коллаборантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской областной военной администрации.

"Владельцы кафе и ресторанов, покинувших город и отказавшихся от сотрудничества с врагом, остались без своего имущества. Россияне решили забрать его в пользу так называемой "администрации города", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации Запорожской ОВА, большинство заведений было передано в управление коллаборантов.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области захватчики ввели новое ограничение для украинских предпринимателей. Теперь они должны получить разрешение на хозяйственную деятельность для того, чтобы вести свое собственное дело.

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БердянскЗапорожская областьбизнесВойна России против Украины