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У Бердянську росіяни займаються рейдерством бізнесу противників "нової влади"

Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти у Бердянську Запорізької області намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити його між собою та колаборантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької обласної військової адміністрації.

"Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна. Росіяни вирішили забрати його на користь так званої "адміністрації міста", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому, за інформацією Запорізької ОВА, більшість закладів були передані в управління колаборантів.

Раніше ми повідомляли, що в тимчасово окупованій Каховці, Херсонська область, загарбники ввели нове обмеження для українських підприємців. Тепер всі вони мають отримати дозвіл на господарчу діяльність для того, щоб вести свою власну справу.

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