В Бердянске прогремели взрывы, над портом поднялся столб дыма

Вечером 28 июня 2022 года в оккупированном Бердянске прогремели два громких взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что оба взрыва произошли подряд, столб дыма поднимается в местном порту.
"Судя по тому откуда идёт дым и то, что предупреждений о разминировании от оккупантов не было, вполне вероятно, что это что-то "незапланированное". Выясняем подробности", - пишет паблик "Бердянск Сейчас".
Обновлено от 19:35
Как заявили оккупационные власти, взрывы в порту Бердянска якобы были проведены контролируемо в ходе разминирования территории.
Напомним, ранее в результате взрывов в Бердянске часть оккупированного города осталась без света. Один из взрывов произошел на электрической подстанции, два других - на парковке кафе "Талисман", где неизвестные подорвали автомобили.
Кроме того, сильный взрыв прогремел в порту Бердянска в начале июня.
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