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В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: часть города без света

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Бердянск, Воскресенье 12 июня 2022 08:52
В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: часть города без света Фото: В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы (donpress.com)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье утром, 12 июня, во временно оккупированном Бердянске прогремели три мощных взрыва. В результате часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

По предварительной информации, один из взрывов произошел на электрической подстанции. Также на парковке кафе "Талисман" подорвали два автомобиля.

"Три взрыва и полгорода без света. Празднование дна россии началось", - пишут местные жители в соцсетях.

В местных чатах отмечается, что вероятно взорвали трансформаторную подстанцию в районе ТЦ "Амстор".

В то же время оккупанты подтверждают взрыв, сообщая, что в результате короткого замыкания загорелся и взорвался один из трансформаторов. Пожар уже якобы потушили, но электроэнергии у людей все еще нет.

В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы: часть города без светаФото: В оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы (donpress.com)

Накануне мэр Энергодара заявлял о готовящихся провокациях в Запорожской области со стороны оккупантов 12 июня на день России.

Напомним, с начала войны на временно захваченных территориях Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.

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