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У Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму

Фото: місце вибухів у Бердянську (t.me/brdVP)
Автор: Сергей Новиков

Увечері 28 червня 2022 року в окупованому Бердянську прогриміли два гучних вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канал.

Повідомляється, що обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту.

"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік "Бердянськ Зараз".

Оновлено від 19:35

Як заявила окупаційна влада, вибухи в порту Бердянська нібито були проведені контрольовано під час розмінування території.

Нагадаємо, раніше в результаті вибухів у Бердянську частина окупованого міста залишилася без світла. Один з вибухів стався на електричній підстанції, два інших - на парковці кафе "Талісман", де невідомі підірвали автомобілі.

Крім того, сильний вибух прогримів у порту Бердянська на початку червня.

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БердянськВибух