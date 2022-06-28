У Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму

Повідомляється, що обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту.

"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік "Бердянськ Зараз".

Оновлено від 19:35

Як заявила окупаційна влада, вибухи в порту Бердянська нібито були проведені контрольовано під час розмінування території.