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В Бердянске и Энергодаре не работает Vodafone

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Запорожская область, Воскресенье 06 марта 2022 09:02
В Бердянске и Энергодаре не работает Vodafone Фото: в Бердянске и Энергодаре не работает Vodafone (freepik)
Автор: Мария Кучерявец

В Бердянске не работает мобильная связь от Vodafone. Такая же проблема сейчас и в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"В Бердянске и Энергодаре пока не работает мобильная связь от Vodafone", - говорится в сообщении.

Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, также в Энергодаре есть проблема с работой Интернета.

"В Энергодаре не работает мобильный оператор Vodafone. По неподтвержденным пока данным аналогичная ситуация возникла и в соседнем городе Днепрорудное и окрестных населенных пунктах. Причины отсутствия мобильной связи стараемся связывать.Также в Энергодаре есть проблема с работой Интернет-провайдеров", - написал он.

Напомним, городской голова Энергодара опроверг информацию о полном отступлении русских войск из города.

К слову, после боев рядом с Запорожской АЭС радиационный фон в области остается в пределах нормы.

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