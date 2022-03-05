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Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы, - МОЗ

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Суббота 05 марта 2022 18:21
Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы, - МОЗ Фото: Радиационный фон на территории Запорожской области находится в пределах нормы (uk.wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины продолжает проверять радиационный фон на территории области после обстрела оккупантами местной АЭС. Уровень гамма фона не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Согласно данным МОЗ:

  • г. Энергодар - 9.8 - 10 мкР/час;
  • г. Запорожье-13-14 мкР/час;
  • пгт. Каменка Днепровская - 9.4-11.4 мкР/час;
  • г. Мелитополь - 11-14 мкР/час;
  • г. Васильевка - 11-15 мкР/час;
  • г. Бердянск - 11 мкР/час;
  • пгт. Андреевка - 11.5-12 мкР/час.

Отмечается, что радиационный фон не превышает критические показатели и сохраняется на свойственном ему уровне.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 4 марта, в ночь с 3 на 4 марта, российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС.

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