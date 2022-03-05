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Полностью не вышли. Оккупанты контролируют периметр Энергодара и АЭС

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Энергодар, Суббота 05 марта 2022 19:49
Полностью не вышли. Оккупанты контролируют периметр Энергодара и АЭС Фото: Одна из улиц Энергодара (rost-info.com)
Автор: Антон Федорцив

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов опроверг информацию о полном отступлении российских войск из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал главы города.

"К сожалению, информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС", – написал Орлов.

По его словам, городские власти в таких условиях принялись организовывать правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность коммунальных служб города. Кроме того, из Энергодара в данный момент нет гуманитарного коридора для выезда гражданских.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух ранее заявил о выходе войск РФ из города. Они вроде бы не смогли захватить управление СБУ.

Кстати, после боев рядом с Запорожской АЭС радиационный фон в области остается в пределах нормы.

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