ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Бердянську та Енергодарі не працює Vodafone

Новость на русском →
Запорізька область, Неділя 06 березня 2022 09:02
В Бердянську та Енергодарі не працює Vodafone Фото: в Бердянську та Енергодарі не працює Vodafone (freepik)
Автор: Марія Кучерявець

У Бердянську не працює мобільний зв'язок від Vodafone. Така ж проблема наразі й в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Запорізької ОДА.

"В Бердянську та Енергодарі наразі не працює мобільний зв’язок від Vodafone", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернету.

"В Енергодарі не працює мобільний оператор Vodafone. За непідтвердженими поки що даними аналогічна ситуація виникла і в сусідньому місті Дніпрорудне та навколишніх населених пунктах. Причини відсутності мобільного зв’язку намагаємося зв’язувати.Також в Енергодарі є проблема з роботою Інтернет-провайдерів", - написав він.

Нагадаємо, міський голова Енергодара спростував інформацію про повний відступ російських військ із міста.

До слова, після боїв поруч із Запорізької АЕС радіаційний фон в області залишається у межах норми.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Энергодар Vodafone Group Війна Росії проти України
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати