Бербок про заяву Венса: всі у світі мають вирішити на чиїй вони стороні

"Бербок відповідь на запитання, як змусити Трампа долучити Європу до переговорів

Я можу лише повторити, міцного миру не буде, якщо цей мир не буде узгоджений Європою", - сказала вона.

Бербок зазначила, що після вчорашньої промови віцепрезидента США Джей Ді Венсна настала мить істини.

"Ми вислухали промову вчора на цій сцені (Венса), я хочу чітко позначити - це момент істини. Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці. На боці вільного світу, або на боці тих, хто бореться з вільним світом. Ми на боці вільного світу, кажу від своєї країни", - сказала вона.

Та зауважила, що війну європейському світу і демократії оголосив російський режим під правлінням диктатора Володимира Путіна.

"Саме тому моя присяга політика захищати демократію від зовнішніх і внутрішніх ворогів", - підсумувала міністр.