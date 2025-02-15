Бербок о заявлении Вэнса: все в мире должны решить на чьей они стороне

"Бербок ответ на вопрос, как заставить Трампа привлечь Европу к переговорам

Я могу лишь повторить, прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой", - сказала она.

Бербок отметила, что после вчерашней речи вице-президента США Джей Ди Венсна наступил момент истины.

"Мы выслушали речь вчера на этой сцене (Вэнса), я хочу четко обозначить - это момент истины. Все в мире должны решить, на чьей они стороне. На стороне свободного мира, или на стороне тех, кто борется со свободным миром. Мы на стороне свободного мира, говорю от своей страны", - сказала она.

И отметила, что войну европейскому миру и демократии объявил российский режим под правлением диктатора Владимира Путина.

"Именно поэтому моя присяга политика защищать демократию от внешних и внутренних врагов", - подытожила министр.