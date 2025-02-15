Бербок о заявлении Вэнса: все в мире должны решить на чьей они стороне

Прочного мира без Европы не будет. Мир должен выбрать сторону - демократия или борьба против нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во время Мюнхенской конференции.
"Бербок ответ на вопрос, как заставить Трампа привлечь Европу к переговорам
Я могу лишь повторить, прочного мира не будет, если этот мир не будет согласован Европой", - сказала она.
Бербок отметила, что после вчерашней речи вице-президента США Джей Ди Венсна наступил момент истины.
"Мы выслушали речь вчера на этой сцене (Вэнса), я хочу четко обозначить - это момент истины. Все в мире должны решить, на чьей они стороне. На стороне свободного мира, или на стороне тех, кто борется со свободным миром. Мы на стороне свободного мира, говорю от своей страны", - сказала она.
И отметила, что войну европейскому миру и демократии объявил российский режим под правлением диктатора Владимира Путина.
"Именно поэтому моя присяга политика защищать демократию от внешних и внутренних врагов", - подытожила министр.
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил вчера, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности 2025. В своей речи он косвенно упомянул Украину, главным образом сосредоточившись на критике европейских партнеров.
В своем материале РБК-Украина привело главные заявления Вэнса.
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Заметим, что еще вчера вечером министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал комментарии вице-президента США Джей Ди Вэнса о своей стране.
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