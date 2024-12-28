Бербок закликала до посилення санкцій ЄС проти тіньового флоту РФ

Європейський Союз має ввести додаткові санкції проти російського тіньового флоту. Дане питання особливо актуальне після пошкодження підводного електрокабелю біля Фінляндії.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на WAZ.
"Зараз кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Екіпажі кораблів опускають якорі у воду, тягнуть їх милями по морському дну без видимої причини, а потім втрачають їх під час підняття", - сказала Бербок.
Вона наголосила, що їй "більш ніж важко" повірити у такі випадковості. Міністр зауважила, що у цифровому світі підводні кабелі є "комунікаційними жилами, які тримають світ разом".
Бербок також підкреслила, що є всі підстави вважати, що EstLink 2 та інші кабелі пошкодили танкери. При цьому дипломат послалась на фінську поліцію, яка вважає дуже ймовірним, що саме якір корабля зачепився об троси, які були пошкоджені.
"Поточний інцидент ще раз показує: часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, становить велику небезпеку для нашого довкілля та нашої безпеки. Росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право", - підсумувала вона.
Нагадаємо, що 25 грудня між Естонією та Фінляндією було пошкоджено підводні кабелі зв’язку.
За словами представника фінського оператора Fingrid Арто Пахкіна, у районі пошкодження в момент інциденту перебували два судна. Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Згодом стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, ймовірно пов’язаного з тіньовим флотом Росії. Президент Фінляндії Александр Стубб закликав міжнародну спільноту протидіяти загрозам, які становлять російські судна.
Фінляндія також заявила, що затримання танкера РФ дозволило уникнути кількох серйозних диверсій, оскільки судно могло продовжувати пошкоджувати підводні комунікації.
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