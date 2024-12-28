Бербок закликала до посилення санкцій ЄС проти тіньового флоту РФ

"Зараз кораблі майже щомісяця пошкоджують важливі підводні кабелі в Балтійському морі. Екіпажі кораблів опускають якорі у воду, тягнуть їх милями по морському дну без видимої причини, а потім втрачають їх під час підняття", - сказала Бербок.

Вона наголосила, що їй "більш ніж важко" повірити у такі випадковості. Міністр зауважила, що у цифровому світі підводні кабелі є "комунікаційними жилами, які тримають світ разом".

Бербок також підкреслила, що є всі підстави вважати, що EstLink 2 та інші кабелі пошкодили танкери. При цьому дипломат послалась на фінську поліцію, яка вважає дуже ймовірним, що саме якір корабля зачепився об троси, які були пошкоджені.

"Поточний інцидент ще раз показує: часто застарілий російський тіньовий флот, до якого належить корабель, який зараз затримано Фінляндією, становить велику небезпеку для нашого довкілля та нашої безпеки. Росія використовує його для фінансування своєї агресивної війни в Україні, що порушує міжнародне право", - підсумувала вона.