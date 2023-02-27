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Бербок закликала ООН продовжити розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада ООН має продовжити мандат комісії з прав людини, щоб продовжити розслідувати воєнні злочини Росії в Україні.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung .

"Безкарність заважає правосуддю", - заявила вона.

Міністр, виступаючи на Ради ООН, засудила викрадення українських дітей Росією.

"Що може бути більш огидним, ніж забирати дітей з їхніх будинків, від їхніх друзів, їхніх коханих. Ми не заспокоїмося, поки всі до єдиного не повернуться додому", - заявила вона.

Комісія ООН з розслідування шукає докази тортур, нападів на цивільних осіб, довільних розстрілів та інших воєнних злочинів в Україні.

Комісія була наділена річним мандатом 4 березня 2022 року, який закінчується наступної суботи. Тепер Рада з прав людини ООН на своїй сесії, яка триватиме до квітня, вирішить, чи залишиться комісія з розслідування на своїй посаді і як довго.

На думку слідчих, масштаби воєнних злочинів в Україні "не піддаються контролю".

Нагадаємо, раніше європейський судовий орган Євроюст оголосив про створення в Гаазі центру з розслідування злочинів Росії проти України. Новий центр буде готовий до запуску цього літа.

Крім того, генпрокурор Андрій Костін розповів, як змінювалася дискусія щодо трибуналу над РФ.

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Війна Росії проти України