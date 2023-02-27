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Бербок призвала ООН продлить расследование военных преступлений РФ в Украине

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Совет ООН должен продлить мандат комиссии по правам человека, чтобы продолжить расследовать военные преступления России в Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

"Безнаказанность мешает правосудию", - заявила она.

Министр, выступая на Совета ООН, осудила похищения украинских детей Россией.

"Что может быть более отвратительным, чем забирать детей из их домов, от их друзей, их любимых. Мы не успокоимся, пока все до единого не вернутся домой", - заявила она.

Комиссия ООН по расследованию ищет доказательства пыток, нападений на гражданских лиц, произвольных расстрелов и других военных преступлений в Украине.

Комиссия была наделена годичным мандатом 4 марта 2022 года, который истекает в следующую субботу. Теперь Совет по правам человека ООН на своей сессии, которая продлится до апреля, решит, останется ли комиссия по расследованию на своем посту и как долго.

По мнению следователей, масштабы военных преступлений на Украине "не поддаются контролю".

Напомним, ранее европейский судебный орган Евроюст объявил о создании в Гааге центра по расследованию преступлений России против Украины. Новый центр будет готов к запуску этим летом.

Кроме того, генпрокурор Андрей Костин рассказал, как менялась дискуссия по поводу трибунала над РФ.

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Война России против Украины