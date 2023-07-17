Бербок закликає до реформи міжнародного права, щоб притягнути Путіна до відповідальності

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала реформувати міжнародне право, щоб російський диктатор Володимир Путін був притягнутий до відповідальності за розв'язання війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

Як зазначається, Бербок закликає до реформи міжнародного права, щоб винні в агресивних війнах, такі як російський диктатор Володимир Путін, могли бути притягнуті до відповідальності.

"Ніхто не може вести агресивну війну у 21 столітті й залишатися безкарним", - наголосила вона перед польотом до Нью-Йорка.

Повідомляється, що там вона візьме участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці Міжнародного кримінального суду (МКС) при ООН. Також запланована зустріч із президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером і виступ у Радбезі ООН.

"В очах злочинців Міжнародний кримінальний суд уже є гострим мечем. В очах постраждалих він - надія на те, що їхні страждання не залишаться безкарними", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Вона підкреслила, що "прогалина у правоохоронній діяльності є особливо болючою", коли мова йде про злочини проти "найдорожчого, що у нас є - нашого миру", вимоги до кримінального переслідування все ще надто високі. За словами Бербок, міжнародне право має адаптуватися до обставин 21 століття.

Ордер на арешт Путіна

У середині березня цього року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх винними у незаконній депортації українських дітей до Росії.

За рішенням суду, Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут чи визнали юрисдикцію МКС. При цьому ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової діятиме до кінця їхнього життя.

Генпрокурор України Андрій Костін заявляв, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.