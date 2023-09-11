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Бербок про викрадення українських дітей: у Путіна немає морального компаса

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина засуджує дії Росії щодо викрадення українських дітей. Зокрема, щоб вони пройшли промивання мізків.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній прес-конференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою, повідомляє РБК-Україна.

"Я все ще під враженням від тих розмов, які я вела з дітьми в цьому центрі (допомоги дітям, яких повернули з Росії, - ред.). Мова йде про дітей - молодих людей - і просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто забрали зі шкіл або з дитячих будинків, відвезли в чужу країну, що вони пройшли промивання мізків, щоб бути налаштованими проти своєї країни", - заявила вона. 

Міністр додала, що їй важко уявити, наскільки тяжко було дітям.

"Доля цих дітей ще раз показує, що в Путіна немає морального компаса. Він щодня порушує правила міжнародної спільноти і правила людського співіснування", - заявила Бербок. 

Вона звернулася до тих, хто не може сказати, що російський диктатор - злочинець. 

"Тому я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем: "Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їх повернення - це перший крок до миру". Це треба зробити негайно", - наголосила Бербок. 

Викрадення Росією українських дітей

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в України є підтвердження, що в РФ всиновили вже 386 українських дітей.

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