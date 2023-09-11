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Бербок о похищении украинских детей: у Путина нет морального компаса

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия осуждает действия России по похищению украинских детей. В частности, чтобы они прошли промывку мозгов.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает РБК-Украина.

"Я все еще под впечатлением от тех разговоров, которые я вела с детьми в этом центре (помощи детям, которых вернули из России, - ред.). Речь идет о детях - молодых людях - и просто перехватывает дыхание от того ужаса, что детей просто забрали из школ или из детских домов, увезли в чужую страну, что они прошли промывку мозгов, чтобы быть настроенными против своей страны", - заявила она. 

Министр добавила, что ей трудно представить, насколько тяжело было детям.

"Судьба этих детей еще раз показывает, что у Путина нет морального компаса. Он ежедневно нарушает правила международного сообщества и правила человеческого сосуществования", - заявила Бербок. 

Она обратилась к тем, кто не может сказать, что российский диктатор - преступник. 

"Поэтому я призываю тех, кто до сих пор не может четко сказать, кто является преступником: "Смотрите на эти преступления и на этих детей! Их возвращение - это первый шаг к миру". Это надо сделать немедленно", - подчеркнула Бербок.

Похищение Россией украинских детей

По делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что у Украины есть подтверждение, что в РФ усыновили уже 386 украинских детей.

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