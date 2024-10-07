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Бербок не виключила, що Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ

Понеділок 07 жовтня 2024 10:56
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Бербок не виключила, що Україна зможе використати німецьку зброю для ударів углиб РФ Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна в майбутньому зможе використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включно з можливими ударами по військових об'єктах на території Росії.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Вона наголосила, що Україна не зобов'язана чекати нападу на свою територію, перш ніж захищатися.

"Право України на самооборону не означає, що ракета повинна спочатку перетнути кордон або потрапити в таке місто, як Харків, перш ніж їй буде дозволено захищатися. Навіть найкраща протиповітряна оборона не завжди може цьому запобігти", - зазначила міністр.

Вона наголосила на важливості превентивних заходів для запобігання майбутнім атакам, вказавши, що знищення пускових майданчиків може стати необхідним заходом.

Бербок також наголосила, що масштаби цих дій не обговорюватимуть публічно для забезпечення стримування й уникнення переваг для російських військових.

Передісторія

У ЗМІ з'явилася інформація, що США і Велика Британія нібито розглядають можливість зняття заборони на використання українськими військовими наданих далекобійних ракет для атак по російській території.

Передбачалося, що відповідні заяви можуть прозвучати за підсумками візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Однак наразі жодних змін у політиці не відбулося - українські військові, як і раніше, обмежені в застосуванні західного озброєння для ударів по Росії.

Прес-секретар президента України Сергій Никифоров наголосив, що першими про дозвіл на такі удари дізнаються самі росіяни.

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