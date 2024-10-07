Бербок не исключила, что Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ
Украина в будущем сможет использовать оружие из немецких запасов для самообороны, включая возможные удары по военным объектам на территории России.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Она подчеркнула, что Украина не обязана ждать нападения на свою территорию, прежде чем защищаться.
"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет позволено защищаться. Даже самая лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", - отметила министр.
Она подчеркнула важность превентивных мер для предотвращения будущих атак, указав, что уничтожение пусковых площадок может стать необходимой мерой.
Бербок также подчеркнула, что масштабы этих действий не будут обсуждаться публично для обеспечения сдерживания и избежания преимуществ для российских военных.
Предыстория
В СМИ появилась информация, что США и Великобритания якобы рассматривают возможность снятия запрета на использование украинскими военными предоставленных дальнобойных ракет для атак по российской территории.
Предполагалось, что соответствующие заявления могут прозвучать по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Однако на данный момент никаких изменений в политике не произошло — украинские военные по-прежнему ограничены в применении западного вооружения для ударов по России.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул, что первыми о разрешении на такие удары узнают сами россияне.
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