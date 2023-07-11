Бербок відмовилася відповідати на запитання щодо запрошення України до НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі проходить на підтримку України. Таким і буде підсумок цього саміту.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на саміті НАТО у Вільнюсі, відповідаючи на запитання РБК-Україна .

"Як ви знаєте, я міністр закордонних справ, і переговори щодо тексту тривають повним ходом. І саме тому я не збираюся давати вам проміжні статуси щодо цієї текстової роботи тут, на цьому пресподході, який приурочений до відкриття зустрічі з міністрами закордонних справ трьох інших країн", - заявила вона.

Бербок додала, що остаточне комюніке ще не ухвалено і не опубліковано.

"Коли ми перебуваємо разом недалеко від російського і білоруського кордонів і говоримо про мир у Європі, це зовсім інше, ніж коли ти в центрі України, сумніваючись, усе ще говориш про те, що насправді означає мир", - заявила вона.

Глава МЗС Німеччини підкреслила, що лідери країн НАТО на саміті вирішуватимуть питання подальшої військової підтримки України.

"Тому абсолютно ясно, що все, що ми разом вирішуємо тут щодо подальшої військової підтримки, щодо подальшої співпраці, щодо зміцнення, чітке зобов'язання про те, що двері НАТО логічно відкриті для всіх країн, що для країни, яка веде жорстоку агресивну війну, всього цього разом не може бути достатньо", - додала вона.

При цьому вона підкреслила, що війна в Україні може завершитися хоч завтра, якщо російський диктатор Путін припинить бомбити міста.

"Чого ви бажаєте щодня, так це спокою. Але це повністю в руках президента Росії. Ця війна може закінчитися завтра, якщо президент Росії зупинить ці жорстокі бомбардування. Звичайно, саме це й обговорюється в ці години з президентом України. Цей саміт НАТО на підтримку України. Таким буде і підсумок цього саміту", - заявила Бербок.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна розуміє, що не зможе вступити до НАТО під час війни проти Росії, але хоче одержати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на саміті Україна має отримати потужний пакет підтримки, включаючи шлях до членства в Альянсі.

Посол Литви в НАТО Дейвідас Матулоніс вважає, що Україна не отримає запрошення. Але на саміті буде визначено чіткішу процедуру, за яких умов Україна може її отримати.

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