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Бербок: не снимем санкции с России, даже если будут протесты из-за цен на электроэнергию

Фото: министр иностранных дел Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Германия не будет снимать санкции с России, даже если общество будет выходить на протесты из-за высоких цен на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра иностранных дел Анналены Бербок на Forum 2000 в Праге.

"Могу пообещать народу Украины: мы поддерживаем вас и будем поддерживать столько, сколько нужно, что бы не думали мои немецкие избиратели", - сказала она.

Бербок отметила, что все в ЕС хочут, чтобы война закончилась как можно быстрее. Но пока этого не произойдет, санкции против России должны оставаться.

"Наступит зимний период, и мы, как демократические политики будем столкаться с препятствиями. Люди будут выходить на улицы и говорить: мы не можем заплатить за электроэнергию. А я скажу: да, я знаю, и мы поможем вам социальными мерами. Но я не хочу говорить: ладно, тогда мы прекращаем санкции против России. Мы поддерживаем Украину, и это означает, что санкции зимой также будут оставаться в силе, даже если для политиков это будет сложно", - сказала она.

Бербок отметила, что Европа должна найти решение социальных проблем без снятия санкций с РФ.

Кроме этого, она сказала, что война России против Украины является и гибридной войной.

"Ее стратегия заключается в том, чтобы расколоть наши демократические государства со словами: вот теперь бедных людей бросают на произвол судьбы. И мы должны на это отвечать: нет. Мы солидарны со всеми нашими гражданами так же, как мы поддерживаем всех украинцев", - добавила она.

Напомним, ранее Бербок говорила, что дешевый газ из РФ стоил Германии безопасности и независимости. А украинцы взамен расплачиваются тысячами жизней.

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