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Бербок о дешевом газе из РФ: мы заплатили безопасностью и независимостью

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Берлин, Воскресенье 28 августа 2022 16:42
Бербок о дешевом газе из РФ: мы заплатили безопасностью и независимостью Фото: министр иностранных дел Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Дешевый газ из России стоил Германии безопасности и независимости. А украинцы вообще расплачиваются тысячами жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Анналены Бербок для Bild.

"Прежде всего, мы должны положить конец самообману о том, что мы когда-либо получали дешевый газ из России. Мы заплатили не большими деньгами, а своей безопасностью и независимостью. А украинцы заплатили за это тысячами своих жизней. Счет пришел с опозданием, но тем драматичнее", - отметила она.

Министр также исключила возможность запуска "Северного потока-2", если основной газопровод будет остановлен.

"Газопроводы из России - это уже не обычные трубопроводы, а оружие в гибридной войне. Если Путин не доставляет через "Северный поток-1", почему он должен доставлять через "Северный поток-2"? По "Северному потоку-1" поступает недостаточно газа, не потому что трубопровод неисправен, а потому, что Путин этого не хочет", - добавила Бербок.

Напомним, ранее она заявила, что Украина и Россия могут достичь перемирия, но только если у президента РФ Владимира Путина будет на это желание.

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