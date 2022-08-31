Бербок: не знімемо санкції з Росії, навіть якщо будуть протести через ціни на електроенергію

Німеччина не зніматиме санкції з Росії, навіть якщо суспільство буде виходити на протести через високі ціни на електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра закордонних справ Анналени Бербок на Forum 2000 у Празі.
"Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці", - сказала вона.
Бербок зазначила, що всі в ЄС бажають, аби війна закінчилася якнайшвидше. Але поки цього не станеться, санкції проти Росії повинні залишатися.
"Настане зимовий період, і ми, як демократичні політики будемо стикатися з перешкодами. Люди виходитимуть на вулиці й казатимуть: ми не можемо заплатити за електроенергію. А я скажу: так, я знаю, і ми допоможемо вам соціальними заходами. Але я не хочу казати: гаразд, тоді ми припиняємо санкції проти Росії. Ми підтримуємо Україну, і це означає, що санкції взимку також залишатимуться в силі, навіть якщо для політиків це буде складно", - сказала вона.
Бербок зазначила, що Європа має знайти вирішення соціальних проблем без зняття санкцій з РФ.
Окрім цього, вона сказала, що війна Росії проти України є і гібридною війною.
"Її стратегія полягає в тому, щоб розколоти наші демократичні держави зі словами: ось тепер бідних людей кидають напризволяще. І ми повинні на це відповідати: ні. Ми солідарні з усіма нашими громадянами так само, як ми підтримуємо всіх українців", - додала вона.
Нагадаємо, раніше Бербок казала, що дешевий газ з РФ коштував Німеччині безпеки і незалежності. А українці натомість розплачуються тисячами життів.
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