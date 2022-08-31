RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бербок: не знімемо санкції з Росії, навіть якщо будуть протести через ціни на електроенергію

Фото: міністр закордонних справ Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німеччина не зніматиме санкції з Росії, навіть якщо суспільство буде виходити на протести через високі ціни на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра закордонних справ Анналени Бербок на Forum 2000 у Празі.

"Можу пообіцяти народу України: ми підтримуємо вас і будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, що б не думали мої німецькі виборці", - сказала вона.

Бербок зазначила, що всі в ЄС бажають, аби війна закінчилася якнайшвидше. Але поки цього не станеться, санкції проти Росії повинні залишатися.

"Настане зимовий період, і ми, як демократичні політики будемо стикатися з перешкодами. Люди виходитимуть на вулиці й казатимуть: ми не можемо заплатити за електроенергію. А я скажу: так, я знаю, і ми допоможемо вам соціальними заходами. Але я не хочу казати: гаразд, тоді ми припиняємо санкції проти Росії. Ми підтримуємо Україну, і це означає, що санкції взимку також залишатимуться в силі, навіть якщо для політиків це буде складно", - сказала вона.

Бербок зазначила, що Європа має знайти вирішення соціальних проблем без зняття санкцій з РФ.

Окрім цього, вона сказала, що війна Росії проти України є і гібридною війною.

"Її стратегія полягає в тому, щоб розколоти наші демократичні держави зі словами: ось тепер бідних людей кидають напризволяще. І ми повинні на це відповідати: ні. Ми солідарні з усіма нашими громадянами так само, як ми підтримуємо всіх українців", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Бербок казала, що дешевий газ з РФ коштував Німеччині безпеки і незалежності. А українці натомість розплачуються тисячами життів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияУкраїна