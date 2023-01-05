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Бербок про "різдвяне перемир'я": якби Путін хотів миру, то повернув би солдатів додому

Фото: голова МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Якби російський диктатор Володимир Путін хотів миру, то він повернув би своїх солдатів додому, і війна в Україні закінчилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у Twitter.

"Якби Путін хотів миру, він би повернув своїх солдатів додому, і війна закінчилася б. Але, очевидно, він хоче продовжити війну, після невеликої перерви", - заявила вона.

Бербок наголосила, що так зване припинення вогню не приносить ні свободи, ні безпеці людям, які живуть у щоденному страху під російською окупацією.

"Саме тому ми продовжуватимемо підтримувати українців - щоб вони знову могли жити у світі та самовизначенні", - додала вона.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Україна не вестиме жодних переговорів з РФ про "різдвяне перемир'я".

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що перемир'я для РФ може розпочатися лише тоді, коли вона виведе свої війська з усієї території України.

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Володимир ПутінВійна Росії проти України