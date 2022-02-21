Бербок - Путину: Не играйте жизнями людей на Донбассе

"Эта игра российского правительства с гражданским населением, с людьми на оккупированных территориях с обеих сторон (линии разграничения - ред.) является безответственной. Я настойчиво обращаюсь к руководству России, к президенту России: не играйте жизнями людей", - заявила Бербок.

Она также отметила, что люди в Украине, так же как и во всей Европе, имеют право на мирную жизнь и выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня, которые происходят в последние дни.

"Происходят не только обстрелы. Жизнь людей оказалась под серьезной угрозой, потому что в разных местах нарушено водоснабжение и электроснабжение. Только представить себе, что семьи, дети, пожилые люди за одну минуту оказались без водоснабжения. За это ответственное правительство России", - добавила Бербок.