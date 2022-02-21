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Бербок - Путину: Не играйте жизнями людей на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила президента РФ Владимира Путина в повествовательной игре с жизнями людей на Донбассе. Она призвала Кремль вернуться за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Эта игра российского правительства с гражданским населением, с людьми на оккупированных территориях с обеих сторон (линии разграничения - ред.) является безответственной. Я настойчиво обращаюсь к руководству России, к президенту России: не играйте жизнями людей", - заявила Бербок.

Она также отметила, что люди в Украине, так же как и во всей Европе, имеют право на мирную жизнь и выразила обеспокоенность нарушениями режима прекращения огня, которые происходят в последние дни.

"Происходят не только обстрелы. Жизнь людей оказалась под серьезной угрозой, потому что в разных местах нарушено водоснабжение и электроснабжение. Только представить себе, что семьи, дети, пожилые люди за одну минуту оказались без водоснабжения. За это ответственное правительство России", - добавила Бербок.

Отметим, министр иностранных дел Германии также заявила, что Запад и Берлин готовы понести высокую экономическую цену за жесткие санкции против России в случае ее вторжения в Украину.

Напомним, боевики вчера 80 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Добавим, в результате обстрелов оккупантов получил ранение один украинский военный.

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