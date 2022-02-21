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Ситуация на Донбассе: украинский военный получил ранение

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 09:20
Ситуация на Донбассе: украинский военный получил ранение Фото: на Донбассе получил ранение украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Боевики вчера 80 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а сегодня зафиксировано уже 8 нарушений "тишины". Получил ранение один украинский военный.

Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По состоянию на 9 утра на Донбассе зафиксировано 8 нарушений "тишины".

"Все они с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное", - сообщил Ковальчук.

Напомним, за минувшие сутки, 20 февраля, боевики 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

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