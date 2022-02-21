Ситуация на Донбассе: украинский военный получил ранение
Фото: на Донбассе получил ранение украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Боевики вчера 80 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а сегодня зафиксировано уже 8 нарушений "тишины". Получил ранение один украинский военный.
Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.
По состоянию на 9 утра на Донбассе зафиксировано 8 нарушений "тишины".
"Все они с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное", - сообщил Ковальчук.
Напомним, за минувшие сутки, 20 февраля, боевики 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.