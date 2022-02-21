Бербок - Путіну: Не грайте життями людей на Донбасі

"Ця гра російського уряду з цивільним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків (лінії розмежування - ред.) є безвідповідальною. Я наполегливо звертаюся до керівництва Росії, до президента Росії: не грайте життями людей", - заявила Бербок.

Вона також зазначила, що люди в Україні, так само як і в усій Європі, мають право на мирне життя та висловила занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.

"Відбуваються не лише обстріли. Життя людей опинилося під серйозною загрозою, бо у різних місцях порушене водопостачання й електропостачання. Лише уявити собі, що сім'ї, діти, старші люди за одну хвилину опинилися відрізаними від водопостачання. За це відповідальний уряд Росії", - додала Бербок.