Бербок о поставках оружия: мы либо помогаем Украине, либо бросаем людей на произвол судьбы

Германия должна продолжать поставлять военную помощь Украине для борьбы против Российской Федерации.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Бербок сказал, что е
Напомним, в Бундестаге призывают увеличить поставки оружия Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.
Ранее Die Welt сообщало, что Германия уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о поставках оружия.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.