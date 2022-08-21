Бербок про постачання зброї: ми або допомагаємо Україні, або кидаємо людей напризволяще

Німеччина повинна продовжувати постачати військову допомогу Україні для боротьби проти Російської Федерації.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Бербок сказав, що оскільки
Нагадаємо, у Бундестазі закликають збільшити поставки зброї Україні, навіть якщо це тимчасово послабить німецьку армію.
Раніше Die Welt повідомляло, що Німеччина вже кілька місяців ігнорує прохання України про постачання зброї.
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