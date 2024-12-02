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Бербок попередила Китай про наслідки у разі поставок Росії дронів

Фото: Анналена Бербок, голова Міністерства закордонних справ Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Анналена Бербок, під час візиту до Китаю, попередила Пекін про наслідки у разі підтримки Російської Федерації (РФ) дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Виступаючи в Пекіні, вона зазначила, що надання Китаєм безпілотників російським збройним силам стане "новим виміром" конфлікту. Це зауваження прозвучало після її зустрічі з китайським міністром закордонних справ Ван Ї.

Бербок також закликала Китай до активної участі у завершенні війни, наголосивши на важливості справедливого мирного процесу. Вона підкреслила, що Німеччина та Китай мають різні погляди на ситуацію, але спільними зусиллями можна досягти миру.

Візит Бербок до Китаю 

В кінці листопада ЗМІ повідомляли, що глава МЗС Німеччини Бербок найближчими днями відвідає Китай. У Берліні відзначили, однією з тем переговорів міністра буде війна в Україні.

Сьогодні, 2 грудня, під час візиту Бербок заявила, що її поїздка пов'язана з початком мирного процесу в Україні

Тим часом до Києва з неоголошеним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц. 

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