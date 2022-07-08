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Бербок обвинила Лаврова в отказе от переговоров на саммите G20

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские власти не желают вести переговоров. Это доказано тем, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров покинул встречу G20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, которое цитирует Spiegel.

"Тот факт, что министр иностранных дел России провел большую часть переговоров здесь не в зале, а за ее пределами, отмечает, что сейчас российское правительство не желает говорить", - сказала Бербок.

Бойкот Лаврова

Напомним, сегодня встреча министров G20 началась на Бали для российского главы МИД РФ бойкотом со стороны участников.

В частности, сначала ряд министров отказались от традиционного совместного фото из-за присутствия Лаврова, а затем пожатие рук между российским главой МИД и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди оборвалось вопросами в сторону Лаврова о том, когда Россия планирует закончить войну против Украины.

Также российский министр покинул заседание сразу после своего выступления и не присутствовал в зале во время выступления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Позже СМИ сообщили, что Лавров досрочно покидает министерскую встречу G20 на Бали.

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G20ГерманияЛавров