Бербок назвала немецкие танки худшими в Европе

По ее словам, Германия думала, что будет жить в мире в Европе. Поэтому в прошлом страна тратила меньше на собственную военную оборону.

Бербок заявила, что страна имеет технику 50-летней давности и не думала о возможности использования танков вновь. Именно из-за этого, как она отмечает, Германии труднее других государств поставлять помощь Украине из собственных запасов.

"Я имею в виду наши военные танки, худшие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов", - сказала она.

Министр заявила, что для нее очень важно изменить эту реальность.

"Решение предоставить артиллерию, и все, что мы можем сделать с современными системами, очевидно, требует подготовки. Но это было важно и для меня, когда нужно думать не только о завтра, но и послезавтра, потому что Украине, очевидно, нужна помощь", - добавила она.