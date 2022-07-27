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Бербок назвала немецкие танки худшими в Европе

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

У Германии военна техника 50-летней давности. К тому же немецкие танки худшие среди всех европейских стран.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, Германия думала, что будет жить в мире в Европе. Поэтому в прошлом страна тратила меньше на собственную военную оборону.

Бербок заявила, что страна имеет технику 50-летней давности и не думала о возможности использования танков вновь. Именно из-за этого, как она отмечает, Германии труднее других государств поставлять помощь Украине из собственных запасов.

"Я имею в виду наши военные танки, худшие, которые вы можете себе представить, в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. Это старомодно, и наши запасы оружия сейчас не такие, какие должны быть, за исключением некоторых частей противовоздушной обороны, о чем я сказала, поэтому мы не можем поставлять все из наших собственных запасов", - сказала она.

Министр заявила, что для нее очень важно изменить эту реальность.

"Решение предоставить артиллерию, и все, что мы можем сделать с современными системами, очевидно, требует подготовки. Но это было важно и для меня, когда нужно думать не только о завтра, но и послезавтра, потому что Украине, очевидно, нужна помощь", - добавила она.

Напомним, Германия планирует передать Украине ПВО IRIS-Т в конце лета - начале осени.

Кроме того, правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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Германия