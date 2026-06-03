У бензині обов’язково буде спирт: що зміниться на АЗС з 1 липня і чи зростуть ціни

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Зміна ціни: Здорожчання становитиме лише 50–70 коп. на літрі (менше 1%), що майже не відчутно для споживача.

Здорожчання становитиме лише 50–70 коп. на літрі (менше 1%), що майже не відчутно для споживача. Стабільність ринку: У перспективі ціна може стабілізуватися, оскільки ринок адаптується до нових стандартів.

У перспективі ціна може стабілізуватися, оскільки ринок адаптується до нових стандартів. Безпека двигунів: До 10% біоетанолу є безпечними для всіх авто; старі моделі можуть потребувати лише мінімальних налаштувань.

До 10% біоетанолу є безпечними для всіх авто; старі моделі можуть потребувати лише мінімальних налаштувань. Якість продукту: Перехід на Е10 уніфікує українське пальне з європейським, що покращує його характеристики.

Перехід на Е10 уніфікує українське пальне з європейським, що покращує його характеристики. Логістика: Уніфікація з ЄС дозволить відмовитися від виробництва окремих партій пального для України, що зменшить витрати постачальників.

– Уряд переконує, що додавання 7% біоетанолу не вплине на вартість пального. Як експерт, чи бачите ви підстави для того, щоб ціни залишилися незмінними, чи все ж варто готуватися до корекції вартості через витрати на логістику та змішування?

– Насправді перехід не є поступовим у класичному сенсі. З 1 липня на колонках має бути пальне з 10% біоетанолу.

Що стосується вартості – так, є невелике подорожчання. У середньому це близько 15–25 доларів на тонні, інколи до 30 доларів премії порівняно зі стандартним пальним. У перерахунку це приблизно 50–70 копійок на літрі.

Але коли бензин коштує близько 70–75 грн, це менше ніж 1% вартості. Тобто це не той фактор, який суттєво вплине на ціну для споживача. Я думаю, що з часом навіть ця премія зникне, коли ринок адаптується.

– Заступник міністра економіки Тарас Висоцький запевняє, що автопарк після 2000 року готовий до такого пального. А як бути власникам значно старіших авто, яких в Україні досить багато? Чи є реальний ризик пошкодження двигуна або паливної системи при тривалому використанні бензину з біоетанолом?

– Ні, ризиків немає.

Вміст до 10% абсолютно безпечний для всіх двигунів. Це радше різниця у складі, ніж у функціональності. Раніше використовувалися суто нафтохімічні компоненти, зараз додаються біоетанольні – більш сучасні та ''екологічні'' добавки.

Функція залишається тією ж – підвищення октанового числа. Для більшості автомобілів нічого не змінюється.

Проблеми можуть виникати лише при значно вищому вмісті – 15% і більше, але це вже інші стандарти.

Сучасні авто можуть працювати без адаптації. Старі інколи можуть потребувати незначної корекції паливної системи.

– Чи побачать водії нові маркування на заправках після 1 липня? Чи будуть це стандартні А95, чи нам варто очікувати появи нових назв або індексів, що вказуватимуть на вміст біоетанолу, як це зроблено в ЄС?

– Потрібно уточнювати регуляторні вимоги, але базово, якщо пальне відповідає стандарту, воно не потребує окремого маркування як ''нестандартне''.

Ймовірно, базові позначення типу А-95 залишаться, але з уточненням складу.

– Біоетанол має іншу хімічну структуру, ніж бензин. Чи не стане цей стандарт "лазівкою" для того, щоб на ринок потрапляв менш якісний продукт, чи, навпаки, за належного контролю це пальне навіть покращить характеристики бензину?

– Швидше навпаки – це покращення.

Раніше Україна використовувала стандарт Е5, який не був типовим для Європи. Через це доводилося формувати окремі партії пального, що збільшувало витрати.

Тепер перехід на Е10 уніфікує ринок із європейським. Це означає, що пальне для України і ЄС фактично буде однаковим продуктом.

Виробникам більше не потрібно робити окремі партії, резервуари чи логістику під Україну. Це зменшує витрати й прибирає додаткові премії в ціні.

Тому це радше фактор стабілізації, а не подорожчання.