Бензин змінюється назавжди: що означає перехід на Е10 і як це вплине на ціни на АЗС

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Перехід на Е10: з 1 липня весь бензин в Україні міститиме до 10% біоетанолу відповідно до європейських стандартів.

з 1 липня весь бензин в Україні міститиме до 10% біоетанолу відповідно до європейських стандартів. Вплив на ціну: собівартість пального може зрости на 50–70 копійок за літр, що менше 1% і майже не відчутно для споживачів.

собівартість пального може зрости на 50–70 копійок за літр, що менше 1% і майже не відчутно для споживачів. Ризики для авто: суміш Е10 є безпечною для всіх типів двигунів, включно зі старими автомобілями.

суміш Е10 є безпечною для всіх типів двигунів, включно зі старими автомобілями. Ринок: уніфікація з ЄС зменшить витрати на логістику та виробництво окремих партій пального.

Новий стандарт пального: що зміниться з 1 липня

З 1 липня в Україні на всіх автозаправних станціях почне діяти стандарт Е10, який передбачає додавання до бензину до 10% біоетанолу. Це рішення є частиною переходу до європейських норм та уніфікації паливного ринку з ЄС.

За словами експерта, мова не йде про радикальну зміну для споживачів – бензин на колонках залишатиметься у звичних марках, зокрема А-95, однак його склад буде адаптований до нового стандарту.

Чи зростуть ціни на пальне

Як пояснив Сергій Куюн, перехід на Е10 може вплинути на собівартість пального, але цей ефект буде мінімальним.

За його оцінками, додавання біоетанолу підвищує закупівельну вартість пального приблизно на 15–25 доларів за тонну, що еквівалентно близько 50–70 копійок на літрі.

''Це настільки незначне подорожчання, що споживач його просто не відчує. Ніхто не буде піднімати ціни через 50–70 копійок'', – зазначив Куюн.

Водночас експерт наголошує, що ключові фактори впливу на ринок залишаються іншими – світові ціни на нафту, курс валют і логістика.

Чому Е10 не є ризиком для автомобілів

Експерти запевняють, що новий стандарт не створює загрози для двигунів автомобілів.

Вміст до 10% біоетанолу є безпечним для всіх типів авто, включно зі старішими моделями. Це радше зміна складу пального, ніж його властивостей.

У випадку старих автомобілів можливі лише мінімальні технічні корекції паливної системи, але критичних ризиків не передбачається.

Як зміниться ринок АЗС

Перехід на Е10 також означає уніфікацію українського паливного ринку з європейським. Це дозволяє постачати однакові партії пального без потреби у створенні окремих сумішей для України.

За словами Куюна, це навіть може знизити витрати постачальників у довгостроковій перспективі та стабілізувати ринок.

''У нас скоро не буде можливості порівнювати, тому що весь бензин буде тільки таким'', – пояснив експерт.

Прогноз цін на бензин

Щодо подальшої динаміки, експерт прогнозує відносну стабільність із можливим зниженням цін у довгостроковій перспективі.

''Прогноз такий: дизель буде дешевшати, бо зараз ціна на бензин аномально висока. Зазвичай бензин і дизель рухаються синхронно, але нині бензин тримається, а дизель падає. Тому, я вважаю, що в довгостроковій перспективі бензин теж піде вниз, і це відчуватиметься на заправках'', – резюмував Куюн.