Бензин меняется навсегда: что означает переход на Е10 и как это отразится на ценах на АЗС

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Переход на Е10: с 1 июля весь бензин в Украине будет содержать до 10% биоэтанола в соответствии с европейскими стандартами.

с 1 июля весь бензин в Украине будет содержать до 10% биоэтанола в соответствии с европейскими стандартами. Влияние на цену: себестоимость горючего может вырасти на 50–70 копеек за литр, что меньше 1% и почти не ощутимо для потребителей.

себестоимость горючего может вырасти на 50–70 копеек за литр, что меньше 1% и почти не ощутимо для потребителей. Риски для авто: смесь Е10 безопасна для всех типов двигателей, включая старые автомобили.

смесь Е10 безопасна для всех типов двигателей, включая старые автомобили. Рынок: унификация с ЕС снизит затраты на логистику и производство отдельных партий горючего.

Новый стандарт горючего: что изменится с 1 июля

С 1 июля в Украине на всех автозаправочных станциях начнет действовать стандарт Е10, предусматривающий добавление к бензину до 10% биоэтанола. Это решение является частью перехода к европейским нормам и унификации топливного рынка из ЕС.

По словам эксперта, речь не идет о радикальном изменении для потребителей – бензин на колонках будет оставаться в привычных марках, в частности А-95, однако его состав будет адаптирован к новому стандарту.

Растут цены на топливо

Как пояснил Сергей Куюн, переход на Е10 может повлиять на себестоимость горючего, но этот эффект будет минимальным.

По его оценкам, добавление биоэтанола повышает закупочную стоимость горючего примерно на 15–25 долларов за тонну, что эквивалентно около 50–70 копеек на литре.

''Это настолько незначительное удорожание, что потребитель его просто не почувствует. Никто не будет поднимать цены из-за 50–70 копеек'', – отметил Куюн.

В то же время, эксперт отмечает, что ключевые факторы влияния на рынок остаются другими – мировые цены на нефть, курс валют и логистика.

Почему Е10 не является риском для автомобилей

Эксперты уверяют, что новый стандарт не создает угрозы двигателям автомобилей.

Содержимое до 10% биоэтанола является безопасным для всех типов авто, включая более старые модели. Это скорее изменение состава горючего, чем его свойств.

В случае подержанных автомобилей возможны только минимальные технические коррекции топливной системы, но критических рисков не предвидится.

Как изменится рынок АЗС

Переход на Е10 также означает унификации украинского топливного рынка с европейским. Это позволяет поставлять одинаковые партии горючего без необходимости создания отдельных смесей для Украины.

По словам Куюна, это может даже снизить расходы поставщиков в долгосрочной перспективе и стабилизировать рынок.

''У нас скоро не будет возможности сравнивать, потому что весь бензин будет только таким'', – объяснил эксперт.

Прогноз цен на бензин

Относительно дальнейшей динамики эксперт прогнозирует относительную стабильность с возможным снижением цен в долгосрочной перспективе.

''Прогноз такой: дизель будет дешеветь, потому что сейчас цена на бензин аномально высока. Обычно бензин и дизель двигаются синхронно, но сейчас бензин держится, а дизель падает. Поэтому, я считаю, что в долгосрочной перспективе бензин тоже пойдет вниз, и это будет ощущаться на заправках”, – резюмировал Куюн.